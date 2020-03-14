Марез летом может покинуть "Манчестер Сити". Игрок недоволен дисквалификацией клуба из еврокубков

По данным ESPN, руководство "Манчестер Сити" позволит полузащитнику Рияду Марезу покинуть команду в летнее трансферное окно.

Сообщается, что алжирский футболист недоволен тем, что "Ман Сити" дисквалифицировали из еврокубков на ближайшие два сезона.

Марез выступает за "горожан" с лета 2018 года, перейдя из "Лестера" за 67 млн евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Марез провел 37 матчей, забил 9 голов и отдал 14 голевых передач.


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Теги: Марез Манчестер Сити АПЛ
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