Марез летом может покинуть "Манчестер Сити". Игрок недоволен дисквалификацией клуба из еврокубков

По данным ESPN, руководство "Манчестер Сити" позволит полузащитнику Рияду Марезу покинуть команду в летнее трансферное окно.



Сообщается, что алжирский футболист недоволен тем, что "Ман Сити" дисквалифицировали из еврокубков на ближайшие два сезона.



Марез выступает за "горожан" с лета 2018 года, перейдя из "Лестера" за 67 млн евро.



В нынешнем сезоне 29-летний Марез провел 37 матчей, забил 9 голов и отдал 14 голевых передач.