Полузащитник "Валенсии" Кондогбиа заинтересовал "Тоттенхэм"

Центральный полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбиа в летнее трансферное окно может стать игроком лондонского "Тоттенхэма"

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По информации Sky Sports? главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассчитывает с помощью Кондогбиа решить проблемы клуба в опорной зоне.



Лондонцы будут продолжать следить за выступлениями Кондогбиа.



Контракт 27-летнего полузащитника с "Валенсией" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Кондогбиа в 28 миллионов евро.



За "летучих" мышей Кондогбиа выступает с 2017-го года, сначала перейдя на правах аренды из "Интера", а затем на постоянной основе. "Валенсия" выкупила трансфер игрока у миланского клуба за 22 миллиона евро.



В сезоне 2019/2020 Кондогбиа принял участие в 28-ми матчах за "Валенсию" во всех турнирах и записал на свой счёт два забитых мяча.