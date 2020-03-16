Бруну Фернандеш - игрок месяца в АПЛ

BRUNO! BRUNO! BRUNO! ??@B_Fernandes8 is your February #PL POTM ?? pic.twitter.com/NfMalr3u6r— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 16, 2020
Бруну Фернандеш в феврале забил гол и сделал 2 результативные передачи в 3-х матчах за "МЮ". "Красные дьяволы" в трёх матчах набрали 7 очков.
Кроме Фернандеша на эту награду претендовали Маркос Алонсо ("Челси"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон") и Ник Поуп ("Бернли").
Напомним, что Бруну Фернандеш перешел в "МЮ" в зимнее трансферное окно из лиссабонского "Спортинга". Новом клубу 25-летний полузащитник обошёлся в 55 миллионов евро. Еще до 25 миллионов "Спортинг" может получить в зависимости от выступлений Фернандеша в "МЮ".