"Ливерпуль" обладает самым дорогим составом по версии CIES

Исследовательский центр CIES Football опубликовал список самых дорогих по составу футбольных клубов.

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В исследовании были рассмотрены клубы из топ-5 чемпионатов Европы. У каждой команды учитывались 20 самых дорогих футболистов.



Топ-10 рейтинга выглядит таким образом:



1. "Ливерпуль" (Англия) – € 1,405 млрд

2. "Манчестер Сити" (Англия) – € 1,361 млрд

3. "Барселона" (Испания) – € 1,17 млрд

4. "Реал" (Испания) – € 1,1 млрд

5. "Челси" (Англия) – € 1,008 млрд

6. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 1,007 млрд

7. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 979 млн

8. "Атлетико" (Испания) – € 836 млн

9. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) – € 787 млн

10. "Ювентус" (Италия) – € 783 млн.



"Ливерпуль лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 29-ти матчей. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.



Напомним, что в данный момент АПЛ, как и остальные топ-чемпионаты Европы, приостановлена из-за распространения коронавируса.