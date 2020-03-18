Первое место досталось бельгийскому полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину де Брейне. На втором месте расположился хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и защитник мерсисайдцев Трен Александер-Арнольд. В пятерку также вошли полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш и форвард "Ливерпуля" Садио Мане.
Остальные места в рейтинге выглядят так:
6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
8. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
9. Джейми Варди ("Лестер Сити")
10. Рияд Марез ("Манчестер Сити")
Напомним, английский чемпионат, как и другие лиги был приостановлен из-за коронавируса.
Де Брейне - лучший игрок нынешнего сезона АПЛ по версии The Telegraph
Стал известен рейтинг лучших игроков чемпионата Англии по версии издания The Telegraph.
УЕФА
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