Де Брейне - лучший игрок нынешнего сезона АПЛ по версии The Telegraph

Стал известен рейтинг лучших игроков чемпионата Англии по версии издания The Telegraph.

УЕФА

Первое место досталось бельгийскому полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину де Брейне. На втором месте расположился хавбек "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и защитник мерсисайдцев Трен Александер-Арнольд. В пятерку также вошли полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш и форвард "Ливерпуля" Садио Мане.



Остальные места в рейтинге выглядят так:



6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

9. Джейми Варди ("Лестер Сити")

10. Рияд Марез ("Манчестер Сити")



Напомним, английский чемпионат, как и другие лиги был приостановлен из-за коронавируса.