Салах пожертвовал чуть более миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Египте

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах на борьбу с эпидемией коронавируса в Египте пожертвовал 1,17 млн евро. Об этом сообщает в твиттере экс-министр спорта страны Халед Абдулазиз.



"Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из наиболее значимых символов спорта в своей стране", - наприсал Абдулазиз.



На сегодняшний день известно, что в Египте заразились коронавирусом 210 человек.