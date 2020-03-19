Официально: матчи АПЛ возобновятся не раньше 30 апреля

Официальный сайт АПЛ сообщает, что матчей в чемпионате Англии не будет до 30-го апреля.

Фото: АПЛ

"Мы едины в нашей приверженности в поиске путей возобновления сезона 2019/20 и обеспечению того, чтобы все внутренние и европейские матчи клубных лиг и кубков игрались, как только это будет безопасно и возможно.



Мы поддержали УЕФА в переносе ЕВРО-2020, чтобы освободить место в календаре для обеспечения возможности завершить национальные чемпионаты.



В Правилах и положениях ФА говорится, что "сезон заканчивается не позднее 1-го июня", но совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок на сезон 2019/20.



Мы коллективно договорились, что футбольные матчи в Англии будут отложены до 30-го апреля", — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ.



Ранее сообщалось, что сезон АПЛ возобновится 4-го апреля.