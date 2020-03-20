Нападающий "Вест Бромвича" заболел коронавирусом

Форвард "Вест Бромвича" Чарли Остин оказался инфицированным коронавирусом.

Фото: ФК "Вест Бромвич"

"Я почувствовал, будто кто-то вылил на меня ведро воды. Перед тем, как я ощутил симптомы в субботу, я общался по телефону с тещей и выразил надежду, что если кто-то в нашей семье и заболеет коронавирусом, это буду я.



Я чувствовал себя крепким и здоровым, думал, что справлюсь. А через неделю уже убеждал всех, в том числе 20-летних и 30-летних парней, чтобы болезнь не воспринимали легкомысленно. На прошлой неделе я жил полной жизнью. Не то чтобы я не воспринимал коронавирус серьезно, но осознал, что это чрезвычайно серьезная проблема и мы должны к ней относиться именно так", — Остина The Telegraph.



В настоящий момент английская Премьер-лига официально приостановлена до 30-го апреля из-за распространения коронавируса.



На сегодняшний день известно о более чем 250 000 случаев заражения коронавирусом в мире. Число погибших людей от вируса COVID-19 превысило 10 000.

