The Telegraph: УЕФА может дать АПЛ ещё 2 месяца для завершения сезона, если лига откажется от клуба в Лиге Европы

Как сообщает The Telegraph, дополнительное время на доигрывание сезона у англичан может появиться, потому что остальные шесть из семи представителей Англии в еврокубках не будут задействованы в международных матчах до сентября. Седьмая же команда должна начать путь в квалификации Лиги Европы ещё в июле.



В Англии до завершения сезона осталось сыграть ещё 9 туров. Лига объявила, что сезон возобновится не ранее 30 апреля.