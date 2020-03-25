Педро Родригес летом уйдёт из "Челси"

Испанский полузащитник Педро Родригес покинет "Челси" в конце сезона.
Фото: EPA
"Я расторгну контракт с "Челси", но сейчас это не самое главное, я об этом не задумываюсь.

Что будет, то будет, но сейчас это не так важно. Мы ведь даже не знаем, когда возобновим тренировки", — приводит слова Педро Cadena Ser.

Контракт Педро с "Челси" заканчивается в июне 2020-го года.

В нынешнем сезоне Педро провёл 18 матчей в составе "Челси" во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором трёх результативных передач.

За "синих" 32-летний испанский полузащитник выступает с лета 2015-го года, перейдя из "Барселоны".

В составе "Челси" Педро стал чемпионом и обладателем кубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.


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Теги: Педро Челси АПЛ Зарубежные трансферы
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