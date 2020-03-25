"Тоттенхэм" выделит Моуринью 145 миллионов евро на трансферы

Руководство "Тоттенхэма" выделит 145 миллионов евро главному тренеру Жозе Моуринью на летние трансферы.

Фото: tottenhamhotspur.com

Как сообщает Sky Sports, Моуринью сможет потратить 145 миллионов евро в летнее трансферное окно на усиление состава "шпор".



По информации источника, главной целью лондонцев является полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер.



Также скауты "шпор" следят за защитниками "Ниццы" и "Норвича" Юсефом Аталем и Джамалом Льюисом.



Напомним, что Моуринью стал главным тренером "Тоттенхэма" в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Маурисио Почеттино.



Контракт 57-летнего португальского специалиста с лондонским клубом рассчитан до 2023-го года.



"Тоттенхэм" после 29-ти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.



В настоящий момент матчи АПЛ приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса.