У восьми футболистов "Вест Хэма" выявлены симптомы коронавируса

Вице-президент "Вест Хэм Юнайтед" Каррен Брэди рассказала, что у некоторых игроков клуба выявлены симптомы заражения вирусом COVID-19.

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"Хочу отметить, что у этих игроков наблюдаются лёгкие симптомы. Футболисты сейчас находятся с семьями дома на карантине и чувствуют себя хорошо. Какие симптомы? Не более чем чиханье или кашель, но все должны быть осторожными", — цитирует Брэди The Sun.



После 29-ти туров "Вест Хэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. В настоящий момент игроки "молотобойцев" тренируются в домашних условиях.



На данный момент английская Премьер-лига официально приостановлена до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены по той же причине.



Вчера стало известно, что несколько клубов АПЛ выступили за окончательную остановку текущего сезона и его переигровку.