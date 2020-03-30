Гвардиола трогательно призвал болельщиков оставаться дома

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попросил болельщиков оставаться дома, соблюдая карантин во время пандемии коронавируса.



Фото - BBC

"Все мы скучаем по футболу. Мы скучаем по жизни, которая была ещё совсем недавно. Но сейчас настало время слушать врачей и учёных. Вы - моя футбольная семья!



Мы вернёмся сильнее, успешнее, добрее и немного толще. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", - цитирует Гвардиолу пресс-служба "Манчестер Сити".