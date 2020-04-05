Игроки одного из клубов АПЛ не согласны с понижением зарплат

Футболисты неназванной команды английской Премьер-лиги не согласны с понижением зарплат из-за паузы в чемпионате, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Фото: СТЦ МЭИ

Игроки опасаются, что сохраненные таким образом средства пойдут не работником клуба, а владельцам. Футболисты выразили желание отправлять часть своих заработанных денег прямиком в Национальную службу здравоохранения (NHS) или Ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), сообщает The Athletic.



Ранее стало известно, что команды АПЛ в режиме видеоконференции обсудили ряд вопросов, касающихся мер по возобновлению чемпионата, а также вопросы разгрузки клубных бюджетов в связи с пандемией коронавируса. По информации СМИ, клубы Англии дали согласие на сокращение выплат футболистам на 30%.



На сегодняшний день в Великобритании выявлено более 42 тысяч заболевших COVID-19. По всему миру число заразившихся перевалило за миллион человек.