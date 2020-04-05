Как сообщает Calciomercato, руководство "старой синьоры" планирует подписать Кейна в летнее трансферное окно.
Сообщается, что 26-летний форвард не доволен текущей политикой руководства клуба и может рассмотреть вариант перехода в "Ювентус".
По информации источника, "Тоттенхэм" готов отпустить одного из своих лидеров за 120 миллионов евро. "Ювентус" намерен сбить цену в связи с непростой экономической ситуацией по причине коронавируса.
В нынешнем сезоне на счету Харри Кейна 17 голов и 2 результативные передачи в 25-ти матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.
Действующий контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 2024-го года.
"Ювентус" заинтересован в приобретении Харри Кейна
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе".
Фото: Getty Images
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