Капитаны клубов АПЛ согласны пойти на понижение зарплат

Главные тренеры, исполнительные директора и игроки команд английской Премьер-лиги провели совместную видеоконференцию, в рамках которой обсуждали финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Фото: Liga.net

По информации Mirror, в ее рамках была озвучена цифра в 1,1 млрд фунтов. Именно столько потеряет лига в связи с паузой в чемпионате. Участие в собрании также принял глава Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор.



Видеоконференция не увенчалась успехом, так как на ней присутствовало 70 человек. Сразу после собрания, капитаны клубов решили создать свой чат и детально обсудить вопрос понижения зарплат футболистов.



Игроки согласились пойти на уступки, однако потребовали гарантии, что вырученные таким образом деньги уйдут не владельцам клубов, а на поддержку пострадавших от COVID-19.



Напомним, практически все футбольные чемпионаты Европы были приостановлены в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Количество зараженных во всем мире перевалило за 1 200 000 человек.