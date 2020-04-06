Планировалось, что клуб будет покрывать лишь 20% зарплаты, а остальное возьмет на себя государство
- Мы полагаем, что на прошлой неделе пришли к неверному выводу, заявив, что намереваемся подать заявление на участие в программе, и искренне сожалеем об этом, - цитирует исполнительного директора Питера Мура клуба сайт "Ливерпуля".
Ранее фанаты "Ливерпуля" выразили недовольство прежним решением клуба.
"Ливерпуль" извинился за попытку принять участие в госпрограмме сохранения рабочих мест
Английский "Ливерпуль" решил не участвовать в госпрограмме по сохранению рабочих мест.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!