Моуринью получил выговор от "Тоттенхэма" за нарушение карантина

Главный тренер лондонской команды провел тренировку в парке.

Жозе Моуринью тренировался в парке вместе с хавбеком команды Танги Ндомбеле. Также отдельно от наставника карантин нарушили Райан Сессеньон и Давинсон Санчес.



Руководство "Тоттенхэма" было недовольно этой ситуацией.



- Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий, - прокомментировали ситуацию в "Тоттенхэме".



По информации The Telegraph, тренер получил выговор.