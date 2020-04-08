Жозе Моуринью тренировался в парке вместе с хавбеком команды Танги Ндомбеле. Также отдельно от наставника карантин нарушили Райан Сессеньон и Давинсон Санчес.
Руководство "Тоттенхэма" было недовольно этой ситуацией.
- Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий, - прокомментировали ситуацию в "Тоттенхэме".
По информации The Telegraph, тренер получил выговор.
Моуринью получил выговор от "Тоттенхэма" за нарушение карантина
Главный тренер лондонской команды провел тренировку в парке.
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