Игрокам "Челси" разрешили тренироваться на "Стэмфорд Бридж"

Полузащитник "Челси" Марко ван Гинкел сообщил, что игрокам лондонской команды разрешили проводить индивидуальные тренировки на стадионе "Стэмфорд Бридж".



"Те игроки, которые живут недалеко от стадиона могут на нем тренироваться. Но нужно понимать, что тренироваться одному немного скучно", - приводит слова ван Гинкела Daily Mail.



Напомним, чемпионат Англии, как и другие европейские лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.