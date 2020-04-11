Бывшая девушка Унаи Эмери: он называл меня колдуньей

Экс-подруга бывшего главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери Саша Райт рассказала об их расставании с тренером после 2-х лет отношений.

Фото: СЭ