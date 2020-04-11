- Я доверяла Унаи и действительно верила, что мы когда-нибудь поженимся и заведем детей. Но в конце концов поняла, что он не готов к серьезным отношениям. После увольнения из "Арсенала" он обвинил меня в случившемся. Унаи сказал мне, что я колдунья, так как принесла ему столько неудач, - приводит слова Саши The Sun.
Испанец возглавлял "канониров" с 2018 по 2019. За время работы в составе лондонского клуба Эмери не выиграл ни одного трофея. Унаи был уволен из "Арсенала" из-за слабой игры и отсутствия поддержки болельщиков.
Недавно в СМИ сообщалось, что "Милан" рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера.
Ранее специалист возглавлял французский "ПСЖ", московский "Спартак" и ряд испанских клубов.
Бывшая девушка Унаи Эмери: он называл меня колдуньей
Экс-подруга бывшего главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери Саша Райт рассказала об их расставании с тренером после 2-х лет отношений.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!