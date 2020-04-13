Мбаппе может заменить Мане в "Ливерпуле"

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе входит в сферу интересов мерсисайдцев.

Фото: Ua-football

Как сообщает The Sun, в случае ухода форварда Садио Мане из "Ливерпуля", английский клуб начнёт переговоры с французом. Ранее сообщалось, что сенегальцем интересуется мадридский "Реал".



С 2018 года Килиан Мбаппе в рамках Лиги 1 провел за парижан 49 матчей и забил 51 гол. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года.



Садио Мане выступает за английский клуб с 2016 года. Сенегалец вышел в АПЛ в футболке мерсисайдцев 118 раз, оформил 59 мячей. Контракт игрока действует до 2023 года.