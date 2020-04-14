"Челси" определился с трансферной стоимостью Канте

"Челси" определился с трансферной стоимостью полузащитника Н'Голо Канте, к которому проявляют интерес "Ювентус", "ПСЖ" и "Реал".



Как сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe, руководство "Челси" готово продать французского полузащитника за 70 млн евро.



Канте выступает за лондонский клуб с лета 2016 года, перейдя из "Лестера" за 35 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей и 3 забитых мяча.