АПЛ сообщила о намерении доиграть сезон

На собрание клубов АПЛ представители лиги приняли решение доиграть текущий сезон.

Напомним, из-за коронавируса чемпионат Англии был приостановлен на неопределённый срок. В Великобритании на данный момент более ста тысяч подтвержденных заражений.



- Наша цель – завершить сезон-2019/20, но на данном этапе все даты являются ориентировочными, - было опубликовано в заявлении АПЛ.



По информации СМИ, вариант с завершением сезона до 30 июня не обсуждался, хотя изначально сообщалось именно о таком плане лиги.



Ранее многие представители лиги говорили о возможном досрочном прекращении сезона. После неполных 29-ти туров "Ливерпуль" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков.