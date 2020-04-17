Сарри: у меня были противоречивые отношения с "Челси", но когда я уезжал - игроки плакали

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о конфликте с игроками своего бывшего клуба лондонского "Челси".

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— У меня были противоречивые отношения с раздевалкой "Челси", но когда я сказал им, что уезжаю, многие из игроков плакали. Я не такой человек, который гладит других по спине. Я много говорю о том, что футболисты делают неправильно, и меньше о том, что они делают хорошо. Думаю, что это имеет большое влияние, а игроки учатся ценить вас за то, кто вы есть, - приводит слова тренера Football Italia.



61-летний итальянский специалист возглавил лондонский "Челси" в 2018 году. Под его руководством "синие" стали чемпионами Лиги Европы, также финалистами Кубка лиги. За время работы Сарри в Лондоне неоднократно появлялись слухи, что у тренера и игроков конфликт.



В 2019 году Маурицио возглавил туринский "Ювентус". За 26 туров текущего сезона команда набрала 63 очка и заняла лидирующую строчку в таблице Серии А.