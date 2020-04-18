Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, грядущим летом "Манчестер Юнайтед" не планирует усиливаться нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном. Также английская команда не будет пробовать заполучить Хамеса из "Реала".
Отмечается, что "МЮ" не готов заплатить сумму, которую хочет получить "Тоттенхэм".
Однако интерес клуба сохраняется к хавбеку "Астон Виллы" Джеку Грилишу и игроку "Борусии" Джейдону Санчо.
В текущем сезоне Кейн провёл в рамках АПЛ 20 матчей и забил 11 мячей.
"МЮ" не намерен покупать Кейна летом
Стало известно, что манкунианцы на данный момент не нацелены на форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Фото: Getty Images
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