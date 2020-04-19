"Челси" заинтересован в подписании нападающего "Фрайбурга"

Нападающий "Фрайбурга" Лука Вальдшмидт может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передает The Sun.



Сообщается, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован "Челси". Трансфер может состояться в летнее межсезонье.



Вальшдмит имеет в активе 2 матча за сборную Германии. В нынешнем сезоне он провел за свой клуб 16 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.