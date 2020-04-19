"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Валенсии" Родриго Морено, передает Mirror.
Сообщается, что руководство лондонского клуба находится в поиске замены нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, у которого через 14 месяцев истекает контракт.
"Арсенал" уже отправил в испанский клуб официальный запрос о покупке Морено.
В нынешнем сезоне Морено провел за "Валенсию" 21 матч, стал автором 2 забитых мячей и 9 результативных передач.
"Арсенал" хочет приобрести форварда "Валенсии" Морено
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