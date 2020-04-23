Терри - об уходе Моуринью: взрослые мужики рыдали

Экс-капитан "Челси" Джон Терри рассказал, как в лондонской команде узнали об отставке главного тренера Жозе Моуринью в 2007 году.

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Ранее сообщалось, что причиной ухода португальского наставника из "Челси" стали сложные отношения специалиста с владельцем клуба Романом Абрамовичем.



- Мы все были в слезах. Это был один из тех моментов, когда ходят слухи на фоне не лучшей игры команды. И вот заходит Моуринью и говорит: "Все, меня уволили". Он обошел раздевалку и обнял каждого.



Взрослые мужики рыдали. Мы думали: "Что с нами теперь будет?". Он для нас был кем-то вроде отца, который направлял нас, - приводит слова Терри Sky Sports.



Напомним, что в первый свой период работы в "Челси" Жозе тренировал команду с 2004 года по 2007-й. За этот период синие дважды стали чемпионом Англии.