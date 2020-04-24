Стерлинг: есть только одна футболка, которую я хочу — Месси

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг рассказал, о футболке какого футболиста он мечтает.
Фото: Getty Images
— Я коллекционирую футболки, но на стену их не вешаю. Не хочу, чтобы люди приходили ко мне домой как к футболисту. Мне нравится, что мой дом ориентирован на семью.

Есть только одна футболка, которую я хочу, — Месси. Когда мы играли против "Барселоны", я получил футболку Неймара. По-моему это первая футболка, о которой я попросил, — цитирует англичанина BBC Radio 5 Live.

25-летний Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, перейдя из "Ливерпуля" за 63 млн евро. В составе "горожан" футболист выиграл два чемпионата, Кубок, три Кубка Футбольной лиги и два Суперкубка Англии.

32-летний Лионель Месси играет в "Барселоне" с 2003 года. В составе испанского гранда аргентинец выиграл 34 трофея. Также на счету Месси шесть "Золотых бутс" и шесть "Золотых мячей".


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Теги: Манчестер Сити Стерлинг Месси Барселона АПЛ Ла Лига
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