В "Челси" не будут снижать заработную плату футболистов

Футболистов "Челси" не коснется снижение зарплат из-за пандемии коронавируса.

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Пресс-служба "Челси" сегодня сообщила, что зарплаты футболистов не будут снижаться, однако игроки поучаствуют в благотворительных кампаниях. В случае продолжения кризиса в клубе пройдет еще один этап переговоров.



Ранее в СМИ сообщалось, что руководство синих хотело снизить зарплату футболистом на время карантина на 30%.



Напомним, что в настоящий момент чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.



"Челси" после 29-ти туров располагается на четвертом месте в АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 48 очков.