Экс-игрок "Ливерпуля": футбол не может ждать, когда фанаты вернутся на стадион

Бывший футболист "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил, что клубам стоит начать проводить матч без зрителей.

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Ранее АПЛ была приостановлен после неполных 29-ти туров до неопределённого срока из-за пандемии коронавируса. На территории Великобритании зафиксировано почти 150 тысяч заражений.



- Футбол не может позволить себе ждать, когда фанаты смогут без опаски вернуться на стадионы. Массовые мероприятия станут последним, что правительство разрешит, когда начнет отменять ограничительные меры.



Так что, вероятно, матчи будут проводиться за закрытыми дверями. Идеальный ли это вариант? Нет, разумеется. Это противоестественно для меня. Но это меньшее из зол, - приводит слова бывшего игрока The Mirror.



"Ливерпуль" после 29-ти сыгранных матчей опережает идущий вторым "Сити" на 25 очков.