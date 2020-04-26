Виллиан может перейти в лондонский "Арсенал"

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По информации журналиста ESPN Хорхе Николы, "канониры" лидируют в борьбе за бразильца. Также за клуб выступают соотечественники Виллиана Давид Луиз и Габриэл Мартинелли, что является преимуществом.Виллиан выступает за "Челси" с 2013-го года, перейдя из махачкалинского "Анжи" за 35,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 7 голов и 6 результативных передач в 37-ми матчах за "Челси" во всех турнирах."Синие" после 29-ти туров занимают четвертое место в АПЛ, набрав 48 очков. В настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.