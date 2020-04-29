Моуринью: скучаю по футболу, скучаю по нашему миру

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что скучает по футболу, приостановленному из-за пандемии коронавируса.

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"Я скучаю по футболу. Однако я предпочитаю говорить, что скучаю по нашему миру, как, я думаю, и мы все. Футбол — это просто часть моего мира. Но мы должны быть терпеливыми, это бой, в котором мы все должны бороться.Если мы сыграем оставшиеся девять матчей в этом сезоне, это будет хорошо для каждого из нас. Это будет хорошо для футбола, для Премьер-лиги", — цитирует Моуринью Sky Sports."Тоттенхэм" после 29-ти туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Жозе Моуринью набрали 41 очко.В настоящий момент английская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.По актуальным данным в Великобритании выявлен 166 441 случай заражения COVID-19. 26 097 человек погибло.