Матчи АПЛ могут проходить без зрителей до следующего года

Британские СМИ опубликовали сложности, связанные с возобновлением английского чемпионата.

По информации The Telegraph, ожидается, что футбольные болельщики смогут вновь посещать стадионы не раньше января 2021 года.



Также издание сообщает, что для доигровки текущего сезона потребуется провести около 66 тысяч тестов на коронавирус. Власти опасаются, что такой расход ресурсов может вызвать недовольство населения.



Ранее стало известно, что 18 мая клубам АПЛ разрешат приступить к полноценным тренировкам.



На территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. В мире их уже более трех миллионов.