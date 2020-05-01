Экс-игрок "МЮ": у Криштиану есть три или четыре трюка, Роналдо - всегда что-то другое

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр в сравнении между Роналду и Роналдо отдал предпочтение легенде бразильского футбола.

Фото: Rusfootball.info