Напомним, что Роналдо закончил карьеру в 2011 году.
- Я играл против Месси, играл с Криштиану в "Манчестер Юнайтед", но Роналдо — это что-то другое с точки зрения скорости. Все на самом высоком уровне. У Криштиану есть три или четыре трюка, которые он использовал большую часть времени, которые можно угадать, но что касается Роналдо, это всегда было что-то другое.
Он придумывал что-то на месте, вы не могли вести его влево или вправо, потому что он выберется из этих ситуации, несмотря ни на что, - приводит слова экс-футболиста Goal.
Отметим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду забил 21 гол в 22-х матчах Серии А, выступая за "Ювентус".
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Экс-игрок "МЮ": у Криштиану есть три или четыре трюка, Роналдо - всегда что-то другое
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр в сравнении между Роналду и Роналдо отдал предпочтение легенде бразильского футбола.
Фото: Rusfootball.info
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