Ловрен заявил, что футболистам нужен отпуск после карантина

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен признался, что ему непросто переживать карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Фото: Expressandstar.com

Напомним, что сезон АПЛ был приостановлен после 29-ти неполных туров на неопределенный срок.



- Мы заперты в домах 46 дней! Мы никуда не выходили. Психологически мне тяжело, это самое сложное. Тренироваться в одиночку и с командой – совсем разные вещи. Каждый день одно и то же.



Я убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона, они должны получить свободное время. Никто не может сказать, что карантин – это отдых, - приводит слова игрока Sportske Novosti.



Отметим, что в мире на данный момент почти три с половиной миллиона зараженных коронавирусом.