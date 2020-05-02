Напомним, что сезон АПЛ был приостановлен после 29-ти неполных туров на неопределенный срок.
- Мы заперты в домах 46 дней! Мы никуда не выходили. Психологически мне тяжело, это самое сложное. Тренироваться в одиночку и с командой – совсем разные вещи. Каждый день одно и то же.
Я убежден, что игрокам нужен отдых после этого сезона, они должны получить свободное время. Никто не может сказать, что карантин – это отдых, - приводит слова игрока Sportske Novosti.
Отметим, что в мире на данный момент почти три с половиной миллиона зараженных коронавирусом.
Ловрен заявил, что футболистам нужен отпуск после карантина
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен признался, что ему непросто переживать карантин, связанный с пандемией коронавируса.
Фото: Expressandstar.com
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