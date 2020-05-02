АПЛ предлагают провести остаток матчей сезона в Австралии

Футбольный агент Гари Уильямс предложил английской Премьер-лиге доиграть сезон в австралийском городе Перт.

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- Я контактировал с представителями клубов АПЛ, им эта идея нравится. Также я разговаривал с чиновниками из правительства Австралии, и они проявляют энтузиазм. В течение недели вновь будем общаться.



Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения, пляжи открыты. За последние 10 дней было четыре случая заражения, – сказал агент в интервью The Sun.



Город Перт - столица штата Западная Австралия. Он располагает четырьмя стадионами, вместимость одного из них - 65 тысяч зрителей.



Ранее сообщалось, что футбольные болельщики Англии смогут вновь посещать стадионы не раньше января 2021 года. Для доигровки текущего сезона потребуется провести около 66 тысяч тестов на коронавирус. Британские власти опасаются, что такой расход ресурсов может вызвать недовольство населения.



Ранее стало известно, что 18 мая клубам АПЛ разрешат приступить к полноценным тренировкам.