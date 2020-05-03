Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили

Экс-полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об отношениях с другими игроками английского клуба.
Фото: LiveSport
- Что касается Мертезакера, то я был, наверное, самым любимым его футболистом. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили.

Плюс наша антропометрия – два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребенка.

Пер был очень веселый, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко, – приводит слова Аршавина сайт Матч ТВ.

Андрей Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. За лондонский клуб игрок провел 144 матча и забил 31 гол.

Также Аршавин защищал цвета "Зенита" с 1999-го по 2008-й год, а также в 2012-м году, и в период с 2013-го по 2015-й год. Кроме того полузащитник выступал за "Кубань" и "Кайрат".

Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.


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Теги: Аршавин Мертезакер Арсенал Лондон АПЛ
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Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили
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