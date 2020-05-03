Все матчи следующего сезона АПЛ могут пройти без зрителей

Сезон 2020/21 в английской Премьер-лиге может пройти без болельщиков на стадионах.

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Как сообщает Sky Sports, команды Англии готовятся к такому сценарию и сейчас прогнозируют его последствия.Клубы АПЛ ожидают, что футбол вернется в свое привычное состояние после появления вакцины от COVID-19. Sky Sports ссылается на экспертов, по мнению которых она появится не раньше середины следующего года.Очевидно, что клубы Англии будут меньше тратить на новичков, и трансферные стоимости игроков снизятся из-за пандемии.Ранее сообщалось, что футбольные болельщики Англии смогут вновь посещать стадионы не раньше января 2021 года. Для доигровки текущего сезона потребуется провести около 66 тысяч тестов на коронавирус. Британские власти опасаются, что такой расход ресурсов может вызвать недовольство населения.Ранее стало известно, что 18 мая клубам АПЛ разрешат приступить к полноценным тренировкам.