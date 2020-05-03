Все матчи следующего сезона АПЛ могут пройти без зрителей

Сезон 2020/21 в английской Премьер-лиге может пройти без болельщиков на стадионах.
Фото: Sport.ru
Как сообщает Sky Sports, команды Англии готовятся к такому сценарию и сейчас прогнозируют его последствия.

Клубы АПЛ ожидают, что футбол вернется в свое привычное состояние после появления вакцины от COVID-19. Sky Sports ссылается на экспертов, по мнению которых она появится не раньше середины следующего года.

Очевидно, что клубы Англии будут меньше тратить на новичков, и трансферные стоимости игроков снизятся из-за пандемии.

АПЛ предлагают провести остаток матчей сезона в Австралии

Ранее сообщалось, что футбольные болельщики Англии смогут вновь посещать стадионы не раньше января 2021 года. Для доигровки текущего сезона потребуется провести около 66 тысяч тестов на коронавирус. Британские власти опасаются, что такой расход ресурсов может вызвать недовольство населения.

Ранее стало известно, что 18 мая клубам АПЛ разрешат приступить к полноценным тренировкам.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Смолов на следующей неделе вернется в "Сельту"
Все матчи следующего сезона АПЛ могут пройти без зрителей
"Сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы - можно брать сигару и курить". Мостовой - о зарплатах
Рамзана Кадырова просят об отставке Шалимова 3
Безус: Россия напала, забрала Крым. Как можно туда ехать? 2
Роналду не может попасть в Италию
Слуцкий: тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее
Шалимов не стал комментировать свои слова о "дармоедах" 1
Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости" 7
Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили
Рональд Куман сегодня был госпитализирован из-за проблем с сердцем
Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" 3
УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень" 5
Источник: Айртон может перейти в "Порту" 4
Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан 1
Адиев - о системе "осень-весна": нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты
Источник: "Динамо" не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт
Футболисты "Крыльев Советов" отблагодарили врачей в день рождения клуба
Болельщики признали Это'О лучшим африканским нападающим
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать? 23
Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча
Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO
СМИ: "Тоттенхэм" — главный претендент на Ракитича
Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена 4
Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус
Лебедева: для Волгоградской области будет большим стрессом выход "Ротора" в РПЛ
Мутко: желательно доиграть чемпионат. Если не доиграть, осадок всё равно останется 1
"Не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Буква "Т" в алфавите Евсеева 1
Гончаренко: сначала мы вернемся к истокам. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов
Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой" 4
Все новости