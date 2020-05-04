Матчи АПЛ после возобновления сезона могут длиться менее 90 минут

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор заявил, что в случае возобновления сезона матчи могут проходить в укороченном варианте.

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Об этом сообщает The Sun. Для завершения всех матчей до 2 августа потребуется провести остаток сезона за 7 недель. Также планируется доиграть матчи Кубка Англии. Было принято решение установить 19 июня в качестве финального срока для возобновления АПЛ.



Ранее сообщалось, что сезон 2020/21 в английской Премьер-лиге может пройти без болельщиков на стадионах. Также футбольный агент Гари Уильямс предложил английской Премьер-лиге доиграть сезон в австралийском городе Перт.



После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.



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