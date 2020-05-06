Фабрегас об Азаре в "Реале": иногда мне казалось, что он не в своей тарелке

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас прокомментировал выступления бывшего партнера Эдена Азара за мадридский "Реал".

Фото: Reuters

Отметим, что Азар и Фабрегас вместе играли за лондонский "Челси".



- Азар провел несколько хороших матчей за "Реал", но иногда мне казалось, что он не в своей тарелке. Но Эден всегда был игроком, которому тяжело дается старт сезона.



Тем не менее я предсказываю ему большое будущее, - приводит слова игрока RTVE.



В текущем сезоне Азар провел за Королевский клуб 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.