- Роман Абрамович позаботился обо всём персонале. Он феноменален, и это также касается всего, что он сделал для Национальной службы здравоохранения.
Что касается зарплат, мы всё ещё многого не знаем, и важные вещи сейчас обсуждаются за закрытыми дверями. Очевидно, руководство берёт во внимание отношение игроков к этой ситуации, но всё же это не в наших руках, - цитирует Ингланд Sky Sports.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роман Абрамович предоставил врачам отель на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж" на бесплатной основе.
Российский бизнесмен купил находящийся на грани разорения английский "Челси" летом 2003 года, выплатил его долги и укомплектовал команду дорогими футболистами. До этого, по некоторым данным, Абрамович пытался купить московский ЦСКА, но сделка не осуществилась.
На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн. В Великобритании болеют более 201 тыс. человек, более 30 тыс. смертей.
АПЛ, как и почти все европейские чемпионаты ушла на паузу из-за распространения коронавируса. Дата возобновления неизвестна. По некоторым данным, чемпионат в Англии может завершиться досрочно.
Футболистка женского "Челси": Абрамович - феноменален
Нападающая женской команды лондонского "Челси" Бетани Ингланд выразила мнение о владельце клуба Романе Абрамовиче.
Фото: LIGA.net
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