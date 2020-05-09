Футболистов клубов АПЛ с 14 мая начнут проверять на коронавирус

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата Англии игроки команд будут сдавать тесты на наличие COVID-19.

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Об этом сообщает The Telegraph. Тестирование начнется 14 мая. Для этого лига заключила контракт с компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов стерлингов. Подчеркивается, что результаты тестов будут готовы в течение суток.



Допускается, что жители страны, которые обязаны ждать свой результат от 48 до 72 часов будут недовольны таким фактом.



Отметим, что на территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 215 тысяч заражений коронавирусом. В мире число подтвержденных заболеваний преодолело отметку в 4,1 млн.



На момент приостановки сезона в чемпионате Англии было сыграно 29 неполных туров. "Ливерпуль" лидирует в таблице с отрывом в 25 очков.