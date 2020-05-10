Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

Матчи английской Премьер-лиги имеют все шансы на возобновление в середине июня.

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Об этом сообщает The Telegraph. Также отмечается, что 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит дорожную карту выхода страны из карантина.



Вчера издание сообщило, что 14 мая начнется тестирование футболистов на коронавирус. Для этого лига заключила контракт с компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов стерлингов. Подчеркивается, что результаты тестов будут готовы в течение суток.



Отметим, что на территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 219 тысяч заражений коронавирусом. В мире число подтвержденных заболеваний преодолело отметку в 4,1 млн.



На момент приостановки сезона в чемпионате Англии было сыграно 29 неполных туров. "Ливерпуль" лидирует в таблице с отрывом в 25 очков.