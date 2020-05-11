Владеющая "Сити" компания купила девятый клуб

City Football Group объявила о покупке бельгийского "Ломмела".



Отметим, что компания City Football Group стала владеть после покупки сразу девятью клубами. В собственности у нее находятся "Манчестер Сити", а также "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Иокогама Ф. Маринос" (Япония), "Торке" (Уругвай), "Жирона" (Испания), "Сычуань Цзюню" (Китай) и "Мумбаи Сити" (Индия).



"Ломмел" выступает во втором дивизионе Бельгии. В текущем, досрочно завершенном сезоне "Ломмел" занял шестую позицию.



Владельцем City Football Group является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.



"Сити" после неполных 29-ти туров АПЛ отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 25 очков. Лига приостановлена до неопределённого срока.