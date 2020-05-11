"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему Карлосу Винисиусу

Нападающий "Бенфики" Карлос Винисиус может продолжить карьеру в Англии.



Как сообщает Record, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". В контракте бразильца прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.



Винисиус является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата Португалии. В его активе 20 голов и 12 передач в 36 матчах во всех турнирах.