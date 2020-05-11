"Каждый клуб предпочтет играть дома и в гостях, если это вообще будет возможно. Но позиция некоторых клубов сильнее, чем других", - приводит слова Мастерса The Mirror.
Ранее сообщалось, что против проведения матчей на нейтральных полях выступают только 8 клубов.
Сегодня стало известно, что чемпионат Англии с большой долей вероятности возобновится 1 июня.
Английские клубы не хотят проводить матчи на нейтральных полях
Все английские клубы не хотят играть на нейтральных полях. Об этом сообщил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.
Фото: Getty Images
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