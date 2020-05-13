Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, в момент нападения 24-летний футболист находился дома. Также вместе с Алли находились его девушка и шесть приятелей.
Двое мужчин в масках и с ножами вынесли две пары часов и драгоценности, которые принадлежат его девушке.
Также они ударили футболиста и его друга по лицу.
Отмечается, что травмы оказались незначительными.
В дом Деле Алли ворвались грабители и ударили футболиста по лицу
Полузащитник "Тоттэнхэма" Деле Алли пострадал из-за действий злоумышленников.
Фото: Getty Images
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