В дом Деле Алли ворвались грабители и ударили футболиста по лицу

Полузащитник "Тоттэнхэма" Деле Алли пострадал из-за действий злоумышленников.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает The Sun.



По информации источника, в момент нападения 24-летний футболист находился дома. Также вместе с Алли находились его девушка и шесть приятелей.



Двое мужчин в масках и с ножами вынесли две пары часов и драгоценности, которые принадлежат его девушке.



Также они ударили футболиста и его друга по лицу.



Отмечается, что травмы оказались незначительными.