Нападающий "Брайтона" против возобновления сезона АПЛ

Форвард "Брайтона" Глейн Мюррей заявил, что не хочет возобновления сезона в чемпионате Англии.



"Футбол не является необходимостью. Это игра, это спорт. Я не понимаю, почему после ослабления карантина мы так торопимся вернуться.



Неужели нельзя подождать месяцок и посмотреть, как будет развиваться ситуация? Зачем проводить необязательные спортивные мероприятия, когда умирают люди?", - цитирует футболиста Daily Mail.



Чемпионат Англии был приостановлен из-за панедмии коронавируса. Ранее появилась информация, что с 1 июня в Великобритании разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей. АПЛ может возобновиться 19 июня.