"Челси" разрешил тренироваться обвиняемому в изнасиловании игроку

Хавбека лондонского клуба Каллум Хадсон-Одои не будет отстранён от занятий.

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Напомним, что ранее игрок был обвинён в изнасиловании. В гости к игроку приехала девушка-модель, а ночью вызвала полицию и заявила, что её изнасиловали.



Хадсон-Одои был арестован, однако впоследствии освобождён под залог.



Сегодня футболист принимал участие в тренировках наравне с другими игроками синих, "Челси" ситуацию не комментирует.