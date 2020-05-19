Напомним, что ранее игрок был обвинён в изнасиловании. В гости к игроку приехала девушка-модель, а ночью вызвала полицию и заявила, что её изнасиловали.
Хадсон-Одои был арестован, однако впоследствии освобождён под залог.
Сегодня футболист принимал участие в тренировках наравне с другими игроками синих, "Челси" ситуацию не комментирует.
"Челси" разрешил тренироваться обвиняемому в изнасиловании игроку
Хавбека лондонского клуба Каллум Хадсон-Одои не будет отстранён от занятий.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!